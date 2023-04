Le bourdonnement de la guerre Tome 2 : Le serment empoisonné. Partie 2

Chaque pays se construit sur une révolution. Eimarille, toujours sous l'influence de l'Etoile-dieu, grandit en puissance et continue ses machinations. Elle ne reculera devant rien pour devenir la future reine de tout Maricol. Soren, lui, poursuit sa quête afin d'obtenir des réponses sur la machine Trompe-Mort tout en protégeant son amant, le prince Sa'Landiel. Pour finir, Caris, avec sa volonté de fer et son envie d'aider, se voit enrôlée dans la Brigade Mécanique et découvre peu à peu la vérité sur ses origines. Les révélations pleuvent sur nos héros, qui tentent tant bien que mal de résister et de trouver leur place dans ce monde. Survivront-ils aux menaces qui planent sur le continent, ou ont-ils atteint le point de non-retour ? Suivez les aventures des héritiers de la couronne, Eimarille, Sorel et Caris, dans un univers steampunk empreint de magie. #LGBT #Steampunk #Fantasy #MM #FF #Royauté #Divinités #Secrets #IntriguePolitique #Romance #Action #Guerre Ce tome comprend la seconde partie du livre 1 The Prince's Poisoned Vow.