Ce qui rend ma vie belle

Tout le monde cherche le bonheur, mais peu de personnes le trouvent. Pourquoi ? Parce qu'elles ne cherchent pas au bon endroit. Il est où le bonheur, il est où ? Dans les choses simples que l'on tient souvent pour acquises et que l'on appelle des "p'tits bonheurs" . Si je vous demandais de fermer les yeux et de nommer spontanément 5 p'tits bonheurs que vous vous offrez sans même y penser et qui rendent votre vie belle, vous constateriez qu'il s'agit de choses gratuites, simples et accessibles, et que, sans elles, votre vie ressemblerait à une eau pétillante... sans les bulles. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez pas accès à ces moments précieux qui ajoutent de la joie dans votre quotidien ? J'ai eu envie de dresser la liste des 100 choses qui rendent ma vie belle et de les partager avec vous afin de vous inspirer à vous créer une vie comme vous l'aimez, de vous raconter de quelle façon ces moments pétillants m'aident à traverser les épreuves et donnent du sens à ma vie, de vous expliquer de quoi ils sont faits et comment je les vis. A travers ces 100 courts récits authentiques, je souhaite vous inspirer à vous créer, vous aussi, des dizaines, des centaines et pourquoi pas des milliers de moments pétillants qui rendent la vie belle ! Ce que vous tenez entre les mains n'est pas un guide ni un manuel d'exercices ou un ouvrage de développement personnel, c'est un livre qui vous donnera envie de vous faire une belle vie !