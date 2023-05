Les femmes au pouvoir. Que change vraiment la parité en politique ?

Les femmes ont longtemps été absentes des positions de pouvoir en France. Depuis le vote de la loi sur la parité le 6 juin 2000, le nombre de femmes en politique est en constante augmentation. Les chiffres sont connus et largement commentés. Mais, au-delà de l'aspect comptable, la parité change-t-elle vraiment la place des femmes en politique ? L'auteur mobilise résultats inédits et travaux de recherche parmi les plus récents menés en France et dans de nombreux pays pour livrer une analyse détaillée des conséquences de la parité en politique. En étudiant l'accès des femmes au pouvoir, la manière dont elles l'exercent et comment elles y sont perçues, il montre que la parité a apporté des progrès indéniables : les femmes élues sont plus nombreuses, mènent des politiques différentes et transforment la perception que l'on a du pouvoir. Néanmoins, certains acteurs politiques lui opposent toujours une résistance forte. Cela a pour conséquence d'entraver la carrière des femmes et de les exclure du coeur du pouvoir. Ce livre explique pourquoi et propose des pistes pour améliorer la parité.