Très remarqué par le milieu de l'animation indépendant, le réalisateur Jonathan Djob Nkondo s'invente régulièrement des exercices d'animation ayant pour but de stimuler sa créativité. ces boucles trouvent dans Hellow une itération adaptée au papier. L'exercice que s'est ici fixé Jonathan Djob Nkondo est de former une série de dessins figuratifs à partir de seulement 4 éléments fixés en amont : un tube flexible, une surface plane et abstraite aux contours indéfinis, une sphère et un personnage. Au total, le livre présente 200 dessins qui, ensemble, tissent un univers doux et étrange et suscitent une myriade d'émotions - l'étonnement, la mélancolie, l'amusement... - au gré des assemblages de Jonathan Djob Nkondo. Dans le prolongement des expériences littéraires de l'OuLiPo et en bandes dessinées de l'OuBaPo, Hellow est un ouvrage d'illustration sous contraintes avant-gardiste, drôle et poétique.