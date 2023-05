Les petits fortiches. Dieux et héros de la mythologie

Un mini format ludique avec des tonnes de connaissances sur les légendes, les dieux et déesses, et les héros des différentes mythologies. Explore les mythologies grecque, romaine, égyptienne, nordique et autres mythologies du monde, et teste tes connaissances de manière ludique à chaque fin de chapitre : anagrammes, mots mystères, charades, intrus, jeux à relier... Il n'y a plus qu'à s'amuser en apprenant ! Pratique, retrouve un crayon intégré à ton livre. Au programme au collège. A partir de 9 ans. Format 11, 5 x 17 cm ; 308 pages.