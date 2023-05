Parfois les arbres. 1 CD audio

L'Amazonie brûle pendant que les hommes s'intéressent à l'argent et aux jeux. Mais les arbres pardonnent, la nature est belle et éternelle. Avec sa voix envoûtante, Daniel L'Homond évoque nos rapports insolites et intimes avec les végétaux. A travers eux, le conteur retrouve son père ; et on voyage en Amazonie, aux Etats-Unis, au Québec et en Périgord. Un univers fantastique, un humour décalé, un accordéon bluesy pour un récit riche et puissant, une quête du père qui booste les racines et va se balafrer vers les cimes.