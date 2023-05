Au pays des porteurs de kilt. Edition. 1 CD audio

Elle ne porte pas de kilt et n'appartient à aucun clan. Fiona Macleod est pourtant bien née en Ecosse, mais ce qu'elle en a gardé, c'est un accent délicieux et la générosité des paysages qui habillent ses histoires : des contes en forme d'invitation au voyage, où, en plus des êtres fantastiques, s'ajoute naturellement l'histoire du benêt local, Daft Donald. Et comme l'anglais est sa langue maternelle, Fiona en parsème discrètement ses récits, histoire d'approcher la langue d'Outre-Manche avec simplicité et complicité !