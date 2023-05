Quilombos. Communautés d’esclaves insoumis au Brésil

Au Brésil, dès le xvie siècle, des esclaves noirs se libèrent et fondent des communautés marronnes, appelées quilombos. Ces républiques libres et auto-organisées repoussent les nombreuses attaques des colons et deviennent, pour plusieurs siècles, le symbole de la résistance aux régimes esclavagistes. Ce livre, écrit par l'un des meilleurs spécialistes brésiliens, raconte cette passionnante histoire.