Hokusai. Les 36 vues du mont Fuji

Chef d'oeuvre de l'artiste, cette série de 46 estampes, contrairement à ce qu'indique son titre, ont été réalisées entre 1831 et 1833. Elles font aujourd'hui partie intégrante et déterminante de l'histoire de l'art et constituent l'oeuvre la plus caractéristique de la tradition de l'estampe japonaise. Cette série a révolutionné la peinture japonaise en faisant primer le paysage comme sujet à part entière. Un chef d'oeuvre incontournable et exceptionnel présenté sous la forme d'un joli livre-cadeau sur papier de création, à prix modique.