L'Aventure, le choix d'une vie

Les neuf auteurs de ce recueil nous emmènent du Vietnam au Sahara, de l'Amazonie au Kenya et au Congo, de Rome à Sarajevo, sur l'Atlantique et même dans les rues de Paris... A travers ces aventures fondatrices et profondément humaines, ils célèbrent l'engagement, la passion, l'importance de l'art, l'amitié, la force des liens familiaux, la solidarité, la prise de risques, la responsabilité, l'amour du prochain... la vie ! "Ces témoignages chantent tous des musiques différentes. Le mot "aventure" contient mille et une formes : il est à lui seul le dictionnaire de la vie tout entière". Patrice Franceschi