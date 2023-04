Vancouver Confidential Tome 2 : Plaidoyer

A peine réchappés de l'enfer que leur a fait vivre le terrible conflit opposant des renégats du SCRS à l'un des parrains les plus dangereux de la pègre de Vancouver, Ben et Jordan se retrouvent pris à la gorge lorsque l'épisode le plus trouble du passé du jeune procureur est exposé au grand jour. Alors que la justice se saisit de l'affaire et place le magistrat en détention provisoire, son amant est maintenant forcé de se livrer à une impossible course contre la montre pour lui éviter la condamnation qui signerait son arrêt de mort. Ben devra alors se plonger dans des recherches effrénées dont les remous lui feront bientôt rencontrer, bien malgré lui, la foule hétéroclite des acteurs les plus sombres d'un monde qui échappe au commun des mortels. De procureurs corrompus en politiciens véreux, d'ex-flics alcooliques en mafieux aux deux visages, l'avocat et son compagnon danseront une mortelle gigue sur le fil du rasoir pour tenter de trouver enfin la paix à laquelle ils aspirent tant... Mais leur duo déjà si éprouvé parviendra-t-il à se défaire de l'assaut implacable de la justice sans pour autant succomber aux intrigues de leurs nouveaux ennemis ?