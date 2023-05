Paris Street Art. Saison 1

Victor Hugo écrivait dans Les Misérables : "Errer est humain, flâner est parisien". Ce livre en forme d'abécédaire érige cette citation au rang de démonstration ! Panorama du street art parisien, il rassemble plus de 300 photos et 200 artistes répertoriés pour faire écho avec les thèmes abordés. De A à Z, cette promenade poétique au hasard des oeuvres et des murs de la capitale nous permet de tisser des liens entre l'art et la ville. Un ouvrage au concept amusant et surprenant, désormais un classique du genre ! Parmi les 200 artistes ayant contribué à cet ouvrage, beaucoup ont témoigné et 26 ont commenté leur oeuvre en ouverture de chaque lettre de l'alphabet : Ender, Nadège Dauvergne, Spray Yarps, 13 bis, Seth, Shiry, Frez, Zag & Sia, Jinks Kunst, Polar Bear, Groove, Nice Art, Ernesto Novo, TWE, JBC, EZK, Combo, Levalet, Jace, Konny, Philippe Hérard, Gregos, TocToc, Paddy, Jérôme Mesnager et Mosko.