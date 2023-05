L'oracle des fleurs

Le nouvel oracle de Gabriel Sanchez dévoile la floromancie, l'art divinatoire par les fleurs Présentes dans les moments de grâce, de douceur, mais aussi de douleur, les fleurs vous accompagnent tout au long de votre vie. Elles ont chacune une symbolique propre, permettant ainsi de pratiquer la floromancie - art divinatoire mettant en lumière le langage des fleurs. Découvrez l'univers des fleurs à travers 44 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre offrant leur signification et différentes méthodes de tirage. Rose pour l'amour, perce-neige pour l'espoir, muguet pour le bonheur, gentiane pour la confiance, tête de dragon pour l'énergie, pervenche pour la réussite... Pour chaque situation ou interrogation au cours de votre chemin de vie, la symbolique des fleurs vous offrira des réponses afin de vous ancrer et de vous épanouir. Grâce à cet oracle, vous pourrez ainsi développer votre intuition, vous rapprocher de vos aspirations et gagner une plus grande force de vie.