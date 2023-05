Six clés pour la transformation numérique de votre entreprise à l'ère de l'industrie 4.0

Le but de cet ouvrage est de préparer le lectorat à faire de la transformation numérique un élément clé de la stratégie de son entreprise. Il sera ainsi amené à comprendre, à anticiper et à évaluer les répercussions de l'utilisation des technologies associées à l'industrie 4.0. Cet ouvrage s'adresse ainsi aux dirigeants de PME et à ceux qui les appuient pour leur offrir des pistes de réflexion sous forme de " clés " interreliées.