Start to scale. Les clés pour créer une équipe commerciale performante et faire croître son entreprise

Créer une startup est une chose mais la développer et surtout scaler, en est une autre. En effet, grossir (ou passer à l'échelle) est une étape importante, qui demande des méthodes et des compétences totalement différentes. Pour relever ce défi, structurer la partie commerciale est essentiel. Recruter et construire une équipe, anticiper les challenges à venir, prendre les meilleures décisions sur des sujets complexes, sont les enjeux clés de la structuration du département commercial et plus largement de l'entreprise. A partir de son expérience chez Partoo (startup qui aide les entreprises à attirer de nouveaux clients dans leurs points de vente grâce à Internet), passée de 0 à 350 salariés en quelques années et sans levée de fonds, l'auteur délivre toutes les clés pour définir et organiser une stratégie commerciale gagnante.