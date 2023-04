Another Scottish wedding disaster

Logan, l'ainé de la fratrie Mac coy, le chef de son clan, passe son temps à réparer les conneries de son frère. Ca ne peut plus continuer. Il doit trouver un moyen de calmer les ardeurs d'Ewen. Et il lui est servi sur un plateau, quand Stella Mac Faden, la fille de son allié le plus proche, réapparait dans sa vie. Rebelle et sauvage, elle refuse de l'envisager, pourtant un mariage pourrait tout arranger. Enfin, s'il n'y avait pas ce soupçon de je ne sais quoi qui perturbe Logan et enflamme Stella. A-t-on le droit de ressentir du désir pour la future femme de son frère ? Comment lutter contre cette attirance ?