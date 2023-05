Mène l'enquête au 36, quai Poirot. Le Mystère des bacs jaunes

A toi d'élucider les mystères du 36, quai Poirot ! Inanna et Astéros vivent au dernier étage d'un immeuble aux habitants farfelus, et les adolescents se plaisent à inventer mille théories à leur propos. Lorsqu'ils apprennent que le concierge retrouve tous les matins les poubelles de l'immeuble renversées et les déchets éparpillés, le frère et la soeur n'hésitent pas une seconde : ils vont enquêter... et tu vas les aider ! Penses-tu que le flash vert qu'Astéros croit apercevoir toutes les nuits a un lien avec cette affaire ? Les extraterrestres pourraient-ils être responsables ? Ici, c'est TOI qui choisis les pistes à suivre !