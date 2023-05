Une enquête de Beatrice Hyde-Clare Tome 4 : De fâcheuses fiançailles

Surprise ! Beatrice Hyde-Clare, éternelle célibataire, se retrouve fiancée au duc de Kesgrave... et accablée par les obligations d'une telle union sous la Régence anglaise. Submergée par l'interminable liste de ses devoirs en tant que future duchesse de Kesgrave, Beatrice n'a qu'une envie : se changer les idées avec un bon mystère à résoudre. Heureusement, c'est exactement ce que la comtesse d'Abercrombie lui a promis ! Or celle-ci refuse maintenant de lui donner les détails de l'affaire et Bea découvre que cette nouvelle enquête la touche de beaucoup plus près qu'elle ne l'aurait jamais imaginé... Et pour cause : les victimes sont ses propres parents, morts il y a vingt ans dans un naufrage. Mais cet accident tragique en était-il vraiment un ?