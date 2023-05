Les DingoDocus BD : Les dinosaures

Bienvenue dans la " dingosphère " des dinosaures ! Patratas ! Le plus maladroit des professeurs est de retour ! Voilà le malheureux Dudico commotionné, incapable de restituer ses connaissances sur les dinosaures... Mais pas de panique, Archibald arrive à la rescousse pour partager ses anecdotes les plus folles ! Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les dinosaures, de leur naissance à leur extinction... et devenez de vrais paléontolo-dingos ! Laurent Audouin donne vie à deux personnages attachants pour aborder le thème de la passion aux enfants dès 8 ans.