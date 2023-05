Fille d’Haïti

Lotus vit à Port-au-Prince dans la grande maison que sa mère lui a léguée. Réfugiée dans un univers factice dont elle se sent prisonnière - sa mère s'est prostituée pour lui offrir tout ça -, elle s'enivre de fêtes et d'insouciance, et se joue des hommes. Mais voilà Georges, farouche opposant au régime, qui renverse toutes ses certitudes. Emportée par le tumulte de la passion amoureuse et de la révolte, elle ouvre les yeux sur un monde où s'affrontent depuis toujours les riches et les pauvres, les mulâtres et les noirs. Un roman visionnaire et implacable, incarné par la première grande héroïne de la littérature haïtienne.