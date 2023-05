L'incroyable histoire de la bière

De la préhistoire à nos jours, 15 000 ans d'aventure. La bière de céréales est la plus ancienne boisson commune de l'humanité. Elle est née dès la fin du Paléolithique supérieur, voici 15 000 ans, " aliment " alors aussi précieux que le pain. Les bières antiques concurrencent le vin ; elles n'en ont pas le prestige mais permettent tout autant de communiquer avec les dieux. La Chine des Han, l'Amérique des Mayas vivent un âge d'or de cette boisson fermentée. Les peuples germaniques opèrent une révolution quand ils apprennent à houblonner leurs cervoises : en devenant transportables, conservables, elles voyagent et achèvent de conquérir le monde. La Belgique réinvente ses bières d'abbaye et en fait des best-sellers mondiaux. A la fin du XXe siècle, la renaissance des artisans de la bière, d'abord aux Etats-Unis puis partout dans le monde, donne ses lettres de noblesse à ce breuvage dorénavant nommé craft beer. Aujourd'hui, en France, deux ou trois brasseries " artisanales " sont créées chaque semaine. Il existe maintenant des dizaines de milliers de bières de quartier, elles côtoient les marques bien connues des puissantes multinationales. Après L'Incroyable Histoire du vin et L'Incroyable Histoire de la cuisine, l'auteur Benoist Simmat complète sa trilogie à succès. Il est accompagné au dessin par un illustrateur de la nouvelle génération : Lucas Landais. Le duo nous raconte la saga millénaire de cette boisson majeure en 200 pages informées et teintées d'humour.