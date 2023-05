Et si le Premier Empire avait été l'empire du crime ? Derrière une apparence d'ordre et de puissance, le régime napoléonien fut en fait le théâtre de l'éclosion d'une criminalité nouvelle : bandes de brigands, contrebandiers, fausse monnaie... En nous faisant pénétrer dans les arcanes les plus sombres du monde du crime entre 1799 et 1815, Jean Tulard dévoile un univers méconnu. Sous sa plume vivante et précise, les faits divers s'enchaînent et les personnages historiques défilent dans toute leur truculence. Fantastique récit d'une période de peur et de sang, Le Monde du crime sous Napoléon donne à lire l'histoire ignorée mais capitale de ceux que l'histoire voudrait oublier.