A Lisieux, tout le monde descend

Ce livre témoigne du chemin de Foi d'une centenaire originaire de Lisieux, rencontrée semaine après semaine dans le cadre de l'aumônerie dans un Ehpad en région parisienne. Formé à l'école du père Joseph Wresinski qui enseignait l'écriture quotidienne - " Toute parole a le droit d'être message pour d'autres hommes, surtout quand elle émane des plus défavorisés ; accéder à l'écriture, c'est aussi entrer dans l'histoire " - , l'auteure témoigne de ses rencontres avec cette dame qui redécouvre la vie de Sainte Thérèse et la prière. Le chemin de Foi emprunte parfois la contemplation de tableaux. L'auteure nous partage ces rencontres qui ont eu lieu autour de différentes oeuvres et les dialogues qui s'en sont suivi. Les paroles échangées lors de ces rencontres illustrent les propos du Pape François lors de l'audience du 25 janvier 2017 : " Et si nous nous rappelons un peu, combien de fois avons-nous entendu des paroles sages, courageuses, de personnes humbles, de femmes humbles, que nous pensions être - sans les mépriser - ignorantes ? Mais ce sont les paroles de la sagesse de Dieu !