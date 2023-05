Thomas Verny. Vues d'ici, paysages d'auprès et figures intimes

Pendant plus d'un an, Thomas Verny a travaillé sur le motif au musée Paul Valéry, autour du Cimetière marin ou encore sur les bords de la mer et de l'étang de Thau. De cette période de création sont nées près de 200 vues inédites exécutées au pastel. Elles s'articulent avec un ensemble singulier - et plus secret - de 20 figures érotiques accompagnées de sculptures peintes. Rares sont aujourd'hui les artistes comme Thomas Verny qui assument avec autant de franchise la technique du pastel, souvent assimilée à un art du flou et du vaporeux. Sa pratique est tout au contraire, comme l'écrit Jean Clair, celle d' "un art entier, fait d'affirmation et d'absolu" . La texture veloutée du matériau n'édulcore en rien l'intransigeance des couleurs, ni l'étonnante justesse de la lumière, ni le frémissement de l'instant, dans la caresse de la lumière ou la fusion des corps.