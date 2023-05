Mon Secret

Victime d'inceste, Niki de Saint Phalle livre un terrible secret enfoui pendant plusieurs décennies. Dans ce court récit écrit à la main, la parole intime d'une des plus grandes artistes plasticiennes du XX ? siècle et " le cri désespéré d'une petite fille ". A l'âge de 64 ans et une année après la mort de sa mère, l'artiste entame ce texte rédigé sous forme de lettre adressée à sa fille Laura. La grande figure emblématique des Nouveaux Réalistes y raconte l'indicible : l'inceste. Avec des mots simples, poignants, elle revient sur les viols que lui a infligés son père dès l'âge de 11 ans. Cet ouvrage porte un éclairage singulier sur l'oeuvre de Niki de Saint Phalle. Initialement publié aux éditions de la Différence en 1994, le livre était devenu introuvable. Cette nouvelle édition est donc très attendue. "J'ai écrit ce livre d'abord pour moi-même, pour tenter de me délivrer enfin de ce drame qui a joué un rôle si déterminant dans ma vie. Je suis une rescapée de la mort, j'avais besoin de laisser la petite fille en moi parler enfin. Mon texte est le cri désespéré de la petite fille." N.S.P.