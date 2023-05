Des papillons sous oxygène

Adrien ne s'en remet pas. Tina ne l'aime plus. Tina le quitte. Dans sa tête c'est pourtant clair : celle avec laquelle il vient de partager les trente dernières années est la femme de sa vie. Passée la sidération, Adrien décide de reconquérir Tina. Elle ne sent plus les papillons dans le creux de son ventre ? Qu'à cela ne tienne, il est prêt à les mettre sous oxygène ! Si tomber amoureux n'est pas bien compliqué, le rester l'est davantage. Son plan est radical, aussi romantique que suicidaire : kidnapper Tina, fuir en camping-car, et revisiter les lieux de leur histoire de couple. Mais si la vie était une comédie romantique, ça se saurait !