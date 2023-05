Les cons ça ose tout... moi aussi !

Etre ou ne pas être un con, telle est la question ! Car un con peut en cacher un autre ? ! Depuis l'origine du monde, le con existe et pour cause : nous sortons tous du con. Mais le vrai con, qui est-il ? Dans l'impertinence de son style habituel, Philippe Pascot est allé chercher de façon totalement arbitraire, mais toujours dans le vérifiable et le factuel, le fin fond de ce qu'il considère comme de la connerie à l'état pur. Il y a dans ce livre à rire, mais aussi à pleurer, face à l'incommensurable abîme dans lequel plonge celui ou celle qui se croit intelligent(e), mais qui en fin de compte est le roi ou la reine des cons. Chacun y trouvera son voisin, son cousin, voire nos dirigeants. Ici tout est vrai, même si l'on a parfois du mal à y croire. Et, quand on y réfléchit, l'auteur lui-même doit être un con pour oser écrire un livre sur le sujet ? !