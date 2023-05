La boussole du leader. Prenez la bonne direction dans vos vies pro et perso

Comment garder le cap sur le chemin vers un meilleur leadership ? Une seule réponse : l'authenticité. Dans notre société hyperconnectée, il existe un besoin pour un nouveau type de leadership : un leadership qui dégage de la personnalité et qui " sonne vrai " pour les employés et pour les clients, qui ne supportent plus l'hypocrisie. Minter Dial, consultant en leadership et branding, lance un appel aux dirigeants pour qu'ils ne " perdent pas le nord " et cessent de faire semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. La Boussole du leader les aiguillera dans la bonne direction, afin de mettre en avant leurs qualités et leurs points forts, et de permettre à leurs collaborateurs de faire de même. Ce guide leur permettra d' obtenir les meilleurs résultats possibles en développant des communautés d'engagement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Avec ses conseils pratiques, se exemples concrets et sa trame claire, ce livre aidera à : cultiver son authenticité afin de passer du professionnel au personnel avec agilité, sans tomber dans les pièges les plus courants ; permettre à ses collaborateurs de développer leurs objectifs au travail ; créer un engouement autour de soi, une véritable communauté qui s'épanouira grâce à un modèle de gouvernance approprié ; faire rayonner sa vision et sa marque pour être performant sur le long terme.