Les P'tites Poules : La petite poule qui voulait voir la mer [ADAPTE AUX DYS

Dyscool : les livres qui donnent envie de lire aux enfants Dys ! La petite poule qui voulait voir la mer : " Pondre, toujours pondre ! Il n'y a pas que ça dans la vie ! Moi, je veux voir la mer ! " Carméla, la petite poule se révolte et quitte son poulailler pour rejoindre les vagues. Portée par l'océan, la petite poule traverse le monde aux côtés de Christophe Colomb, jusqu'en Amérique où elle rencontre l'amour avec Pitikok, le petit poulet tout rouge. Le poulailler lui semble bien loin et pourtant... Entre humour et péripéties rocambolesques, Carméla se jette à l'eau et entreprend le voyage d'une vie. Un classique de la littérature jeunesse, dans une édition adaptée en lecture facilitée. Un album illustré pour les enfants dès 6 ans.