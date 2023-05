Kit Capriol a perdu son mari dans les attentats du 11-Septembre à New York. Leur fille Zoey est née neuf mois après le drame. Aujourd'hui, actrice courant les castings, Kit doit payer les traites de l'appartement de Manhattan, et surtout les faramineuses notes d'hôpital de Zoey : un soir dans le métro, celle-ci, témoin d'un horrible accident, est tombée dans un coma profond dont elle n'est toujours pas sortie. Kit mène donc une activité parallèle pour joindre les deux bouts : médium. Elle sélectionne dans le New York Times, riche en nécros et avis de décès, ses cibles, qu'elle met en relation avec leurs chers disparus. Et ça marche jusqu'au jour où la police s'en mêle... Personne n'est vraiment qui il semble être dans ce roman démoniaque frôlant parfois le surréel. Frissons garantis, comme dans un film de Hitchcock.