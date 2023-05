Persona 5 Tome 11

L'adaptation officielle du RPG mondialement acclamé ! Encore plus combative que dans Persona 5 Royal ? ! Une nouvelle invocatrice entre en scène ! Akira et ses camarades ont fondé un groupe de "voleurs de coeur' dont le but est de remettre les gens dans le droit chemin. Pour ce faire, un seul moyen : dérober les trésors que renferment leurs "palais', des dimensions alternatives où se matérialisent les perversions de leurs propriétaires ! Nos héros ont réussi à pénétrer dans le palais de Kunikazu Okumura, père de Haru et patron de la célèbre entreprise "Okumura Foods'. Maintenant qu'elle a rejoint les Voleurs Fantômes, Haru parviendra-t-elle à se libérer de l'emprise de son géniteur ? ! Une fois la bataille terminée, Akira retourne au lycée et s'aperçoit que Kasumi Yoshizawa n'est pas dans son état normal. Mais alors qu'il tente de comprendre ce qui lui arrive, il se retrouve plongé avec elle dans un mystérieux palais ! Que va y découvrir la jeune athlète ? L'histoire entre dans un nouveau chapitre qui pourrait bien voir nos héros passer de la gloire à la disgrâce !