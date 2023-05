Chemin d'écriture. L'intégrale des chansons, Edition bilingue français-espagnol

Ce recueil rassemble les paroles de toutes les chansons d'Yves Duteil, enregistrées de 1972 à 2018, dont quelques-unes figurent parmi les plus populaires du répertoire français : " Le Petit Pont de bois ", " Prendre un enfant par la main ", " La Langue de chez nous " augmenté de commentaires de l'auteur. L'intégrale des chansons d'Yves Duteil commentés par lui-même Nul n'a oublié le succès de " Prendre un enfant par la main " (1977), élue plus belle chanson du XXe siècle, et de " La Langue de chez nous " (1985), devenue hymne de la francophonie. Mais combien d'autres succès doit-on à l'auteur de ces chansons immortelles, " Tarentelle " (1977), " Ton absence " et " Pour les enfants du monde entier " (1987) ou encore " Dreyfus " et " La Tibétaine " (1997) ? Innombrables, en effet, sont les chansons d'Yves Duteil qui ont marqué nos vies. Pour la première fois, cet ouvrage rassemble les quelques chansons qu'il a composées, de " Virages " en 1972, jusqu'à, tout récemment, " Armés d'amour ", issue de son album Respect (2018). L'auteur intervient, par des textes de commentaire, au fil de l'ouvrage.