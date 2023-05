Riga. Lettonie

Nouvelle formule 2023 Maison des Têtes noires, château de Riga, façades Art nouveau, musée d'art dans l'ancienne Bourse, maisons de bois du quartier d'Agenskalns, trépidant Marché central, mais aussi Jurmala et ses plages, le château de Rundale et le parc national de la Gauja : suivez le guide ! LE GUIDE IDEAL DES COURTS SEJOURS 10 incontournables : tous les lieux à ne pas manquer Riga et la Lettonie autrement : des activités insolites pour sortir des sentiers battus La ville en 3 jours : nos propositions pour organiser votre séjour Riga quartier par quartier : restaurants, bars, cafés, shopping, lieux de visite localisés sur une carte grand format La Lettonie région par région : du parc national de la Gauja au nord à Bauska au sud en passant par Jurmala, des cartes pour explorer la Lettonie autour de Riga Carnet pratique : toutes les informations indispensables Retrouvez dans ce guide toutes les bonnes adresses de Matiss Pudans. Médecin, traducteur à ses heures et Letton francophile, Matiss est un grand connaisseur de sa ville.