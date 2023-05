L'oracle initiatique de Marie-Madeleine

Figure emblématique du féminin sacré, Marie-Madeleine retrouve aujourd'hui toute sa souveraineté et sa puissance d'amour. Elle ravive la flamme du désir d'absolu qui brûle dans le coeur des femmes en quête de vérité et de connaissance. Fruit du long cheminement personnel d'Hélène Huc, prêtresse de la Rose, cet oracle vous guide sur votre chemin initiatique à la rencontre de votre Madeleine intérieure. Partez à la découverte des archétypes dont elle est porteuse, ouvrant la voie de votre essence féminine " une et multiple " (l'amante sacrée, la mystique, la passeuse, la guérisseuse)... Au fil des 44 cartes, illustrées par Orlane Yvorra, vous révélerez votre potentiel d'alchimiste du corps et de l'Ame et vivrez un fabuleux voyage sur les traces de la Magdala. Marie-Madeleine vous appelle : héritière du message christique originel, elle vous invite à renouer avec une spiritualité vivante et une sexualité sacrée. Ce coffret contient : - 44 cartes porteuses de la puissance de Marie-Madeleine. - Un livre d'accompagnement de 228 pages tout en couleurs. - Un sac en coton pour protéger vos cartes.