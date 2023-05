Vivre à l'endroit

Depuis toujours, Siobhan Dorsé se tient dans l'ombre des hommes de sa vie. Son père - chef d'orchestre charismatique - ne partage pas la lumière, et son mari - éditeur accompli - ne la prend pas au sérieux. Pourtant, un jour, Siobhan se met à écrire en cachette. Une fois son roman terminé, elle l'adresse à Dorsé Livres, sous un pseudonyme choisi pour l'occasion. Contre toute attente, son mari adore le manuscrit et veut le publier ! S'engage alors une correspondance passionnelle entre cette autrice fictive et son éditeur de mari. Chacun se dévoile à l'autre dans une intimité inédite. Mais, business oblige, Olivier Dorsé exige de rencontrer cette nouvelle plume talentueuse. Siobhan révélera-t-elle à son mari sa véritable identité ?