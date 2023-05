"Le libanais". Itinéraire d'un Juif de Beyrouth à Jérusalem

"Le Libanais" ! C'est ainsi que feu le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin surnommait Jacques Neriah, son fidèle conseiller politique et diplomatique. Rabin avait compris qu'il avait chez lui un atout arabisant que son rival et ministre des Affaires étrangères n'avait pas. Ce livre retrace son enfance passée dans une famille juive arrivée au Liban, de l'ile de Rhodes et de Simferopol en Ukraine jusqu'à son départ ultime pour Jérusalem par suite de la pression constante des autorités libanaises qui ne voulaient plus de la présence de la communauté juive sur son sol. C'est toute l'histoire d'une époque où le Liban bascule d'une démocratie éclairée, héritée du mandat français, vers un nationalisme aveugle qui le fait chavirer dans une attitude hostile à sa communauté juive. Dans cet enfer qui resserre son étau sur cette famille juive atypique (ashkénaze-sépharade), le salut, avant l'exil, viendra pour la famille de l'auteur du pensionnat catholique des Lazaristes. Puis, Jacques Neriah partit pour Israël où il devint officier des services de renseignement militaires. Il avait juré de se venger pour toutes les humiliations subies durant les années passées au Liban. C'est ainsi que la première guerre du Liban en 1982 fut l'occasion d'un retour et rappela à ceux qui avaient participé à la politique d'humiliation que la roue tourne, et parfois contre ceux qui pensaient être hors d'atteinte...