Du haut de sa grue, Salvador domine son chantier et la ville. C'est un homme heureux, comblé par la femme qui l'aime et son premier enfant qui va naître. Mais tout à coup, alors qu'il contemple per-plexe le trou apparu au bout de sa chaussette en laine, il est aspiré par cet espace entre les mailles et chute dans de profonds abîmes. Et voici Salvador perdu dans un univers peuplé de curieux protago-nistes, de ses fantasmes, de ses pires angoisses et de ses propres souvenirs. Sa quête peut alors commencer. Mais chercher quoi ? Peut-être la vérité sur sa mère, l'enfant qu'il a été ou le père qu'il pour-rait être... Le Roi du jour et de la nuit est comme un Alice au pays des merveilles dans l'univers de David Lynch, une fantaisie littéraire où les clefs se cachent au bout d'étranges sentiers.