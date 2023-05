Bureaux Link-It. Valero Gadan Architectes & Associés

Un livre sur un nouvel immeuble de bureaux, imaginé et par l'agence d'architecture Valéro & Gadan, proche du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, et conçu en étroite corrélation avec l'espace public en pleine mutation. L'édifice s'intégre à la trame du quartier existant et participe à la recomposition du front urbain d'entrée de ville de Clichy la Garenne. A été choisi de créer un nouvel alignement aillant valeur de signal. La démarche de l'agence est contextuelle : créer une transition d'échelle par une large découpe sur le ciel et une recherche d'harmonie volumétrique et sculpter l'édifice pour conjuguer une certaine densité avec les lignes pures des volumes extrudés aux proportions choisies. Le rapport au ciel est traité par un creux dans la partie centrale du bâtiment de manière à offrir une transparence haute et de la lumière incidente du sud vers le mail. L'extrusion du volume bâti apporte de multiples orientations et des nouveaux cadrages pour les espaces de travail ou de détente. Des "terrasses-jardins" accessibles donnent à l'architecture un caractère singulier et convivial. Le "roof-top" est un élément fort de la composition, un espace singulier qui marque la volumétrie et l'architecture du bâtiment à chacune de ses extrémités. Les hauts plafonds décorés des derniers niveaux sont visibles depuis la rue. A cela s'ajoutent les terrasses végétalisées, véritables échos du mail, qui agrémentent les ouvertures et les transparences vers le ciel.