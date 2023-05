Comment lire dans les pensées. Décodez le langage non verbal et développez votre intelligence émotionnelle

Le mode d'emploi pour apprendre à lire en autrui comme dans un livre ouvert : déchiffrer leur langage non verbal, détecter les mensonges, prédire les comportements... Et s'il était possible d'analyser les gens sans qu'ils ne disent un mot ? Ce livre est un guide pour devenir un " lecteur d'esprit ", c'est-à-dire pour entrer dans la tête des gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Au-delà du langage non verbal et de la détection de mensonges, ce livre vise plus largement à comprendre la psychologie et la nature humaines dans toute leur complexité. Ce livre peut donc être lu comme un manuel de psychologie richement sourcé ; mais aussi comme un véritable " code de triche " pour voir à travers les actions et les paroles des gens, les décoder, voire influencer leur état d'esprit et leurs décisions. Mêlant théorie et pratique avec beaucoup de clarté, ce livre aidera le lecteur à : comprendre les signaux subtils qu'il envoie (ex. : quel type de contact visuel utiliser ou au contraire éviter) et ceux qu'il reçoit (pour diagnostique la personnalité de l'interlocuteur) ; augmenter son intelligence émotionnelle ; trouver des raccourcis pour créer des liens avec des inconnus et se faire apprécier ; décoder les pensées et les intentions des autres afin de les amener dans la direction souhaitée.