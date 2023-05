Jeu d'enfant

Savoir les aimer, jusqu'au bout de leurs rêves... Avocate à New York, Kate Morgan ne pourrait être plus fière de ses trois enfants, qui excellent tous dans ce qu'ils font. Des parcours qui forcent d'autant plus l'admiration que Kate les a élevés seule après la mort de son mari, leur imposant parfois des choix très éloignés de leurs aspirations. Mais le temps d'un été mouvementé à Manhattan, le petit monde bien ordonné de Kate va voler en éclats. Ceux qu'elle croyait connaître se montrent sous un tout autre jour : séparation, enfant illégitime, révélation fracassante... Malgré le défi que cela représente, cette mère aimante sera-t-elle capable d'abandonner ses ambitions pour accepter ses enfants tels qu'ils sont ? Saura-t-elle leur révéler ses propres secrets pour renouer avec un bonheur qu'elle s'était interdit ?