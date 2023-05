Kiffe ta race. Explorer les questions raciales sans tabou

Explorer les questions raciales sans tabou et abattre les obstacles à la déconstruction du racisme systémique. Pourquoi le mot " race " est-il tabou ? Qu'en est-il quand on est, à la fois, victime de discriminations raciales et sexuelles ? Comment assumer son identité plurielle ? Rokhaya Diallo et Grace Ly sont les créatrices du podcast Kiffe ta race, dans lequel elles reçoivent deux fois par mois un-e invité-e pour explorer les questions raciales - car oui, le rappellent-elles " les races sociologiques existent " - sur le mode de la conversation et du vécu. Ce livre, qui se veut le prolongement de leurs échanges et du partage de leur expérience, propose une relecture libérée de tous tabous de ces questions omniprésentes le paysage social et culturel français. Il offre des clés de compréhension, mais aussi des pistes pour agir et abattre les obstacles à la déconstruction du racisme systémique.