La collection Bravo les maternelles ! s'agrandit avec Mes activités effaçables Toute petite section , qui propose une approche ludique et pédagogique des premiers apprentissages de l'école maternelle. Accompagné par l'éléphant Trompette, votre enfant apprend les couleurs, les chiffres de 1 à 3, les premiers graphismes et les formes simples. Les activités proposées dans cet ouvrage sont adaptées à la toute petite section, à partir de 2 ans. Apprendre, écrire, effacer, recommencer. Un apprentissage efficace et progressif facilité par ce cahier à spirale aux pages robustes et entièrement effaçables. Votre enfant progresse tout en s'amusant grâce aux activités de maternelle adaptées à son niveau. La collection Bravo les Maternelles se compose de : 4 cahiers tout-en-un pour revoir toutes les notions au programme de la toute petite section à la grande section ; 4 supports effaçables de la toute petite section à la grande section ; 4 blocs de coloriages variés et progressifs autour de thèmes attractifs ; 3 gros cahiers d'activités : maths, anglais et multi matières 4 cahiers pour initier l'enfant aux graphismes, à l'écriture, à la lecture ; 2 cahiers pour l'aider à améliorer sa concentration et à gérer ses émotions.