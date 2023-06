Keep calm, un meutrier est parmi nous. 31 décembre 1962. Alors qu'au dehors, la tempête fait rage, la bonne société d'Oxford se réunit chez Mrs. Vander pour célébrer la nouvelle année. Une fête tout à fait exquise, à un détail près : l'un des invités est retrouvé mort dans sa voiture au petit matin. Le jeune homme aurait perdu le contrôle de son véhicule, avant de succomber au froid. Très vite, pourtant, la policière Loveday et le coroner Ryder flairent le meurtre. Car parmi les invités, très peu sont enclins à pleurer la victime, et au fil des interrogatoires émergent les secrets et rivalités cachées de cette petite communauté. Dans cet entrelac de mensonges et de médisances, le duo d'enquêteurs doit se dépêcher de démêler le vrai du faux. Autrement, le coupable s'en sortira en ayant commis le crime parfait. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Benjamin Kuntzer. A propos de l'autrice Faith Martin, également connue sous son véritable nom, Jacquie Walton, est l'autrice de nombreux romans policiers à succès. Née à Oxford et amoureuse de la campagne anglaise, elle situe nombre de ses romans dans le cadre bucolique de la région oxonienne.