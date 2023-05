Appliquer le modèle de Rasch. Défis et pistes de solution

Qu'il s'agisse de sondages, d'échelles de satisfaction ou d'examens, les instruments de mesure font partie de nos vies personnelles et professionnelles. La validation des propriétés psychométriques de ces instruments est nécessaire à l'obtention d'une information de bonne qualité. Le présent ouvrage s'intéresse à la modélisation de Rasch comme outil permettant de réaliser cette validation psychométrique et de documenter la qualité des instruments de mesure. Les 11 chapitres qui le composent sont le fruit du travail d'experts et d'expertes de la mesure partageant l'intérêt de produire une ressource en français sur le sujet.