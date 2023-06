Le " projet de vie " ? Un remède à la dépression. Et même au suicide. Dans une société qui enjoint sans cesse d'élaborer des projets de vie, que ce soit à l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte, comme s'il fallait mener sa vie à la manière d'une carrière professionnelle, comment penser cette injonction sans la pression de la performance ? Loin d'une sommation, le projet de vie doit être entendu comme une promesse de vie. L'étymologie de " projet ", pro-jacere, suggère d'ailleurs un mouvement : le projet de vie est un outil pour nous aider à faire des choix et à trouver notre place. Comment mobiliser nos ressources psychiques pour déployer nos capacités et nous projeter ? Comment nos vulnérabilités peuvent-elles se muer en chances ? A l'appui de son expérience clinique et en revisitant des notions psychanalytiques, Nathalie de Kernier dresse, dans un style aussi pédagogique qu'accessible, les pistes qui permettent d'échafauder un projet de vie.