Arthur Séverin. Tome 1. Des pouvoirs bien encombrants

- Ses puissants mais incontrôlables pouvoirs font vivre un enfer à Arthur, qui, par tous les moyens, va tenter dans s'en débarasser. - Une aventure riche de magie et pleine de rebondissements au coeur d'un manoir qui cache bien des dangers. Arthur Séverin est un garçon particulier puisqu'il a des pouvoirs extraordinaires. Tu penses déjà avoir affaire à un super-héros, n'est-ce pas ? Eh bien si tu le lui demandes, Arthur te répondra qu'il appartient plutôt à la catégorie des SUPER-ZEROS. Même s'il est capable de faire bouger des objets par la pensée, ça se termine toujours en catastrophe : vaisselle explosée, murs pulvérisés et bien d'autres ! Cette magie incontrôlable liée à ses émotions est une vraie plaie pour lui et ses parents. Alors quand il entend parler d'une méthode inédite pour le débarrasser de ses pouvoirs à tout jamais, il fonce dans ce Manoir un peu spécial... Au risque de le regretter.