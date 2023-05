Les pires prisons du monde. Chroniques d'horreur

Dans certaines des prisons les plus dures au monde, d'Alcatraz à Pollsmoor, fait rage une bataille sans fin entre les gardiens et les détenus. A l'intérieur des murs des prisons, les mafias commandent, les gardiens imaginent des punitions sadiques et les nouveaux arrivés subissent des abus de la part de surveillants expérimentés. Après une brève reconstitution historique, des souterrains des châteaux aux colonies pénitentiaires australiennes, des îles-prisons aux prisons, Karen Farrington fait la lumière sur les controverses et les imperfections du système carcéral, en explorant les pires prisons de l'histoire.