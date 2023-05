La grande lessive

Aujourd'hui, on glisse le linge sale dans le tambour de la machine et on introduit la bonne dose de lessive avant de programmer le lavage, selon la couleur et le degré de saleté du linge. Mais que se passe-t-il dans ce tambour ? Et comment cela fonctionnait quand les machines à laver n'existaient pas ? Les curieux chatons de la famille Chayotte vous emmènent avec eux à la découverte de la lessive, d'hier à aujourd'hui.