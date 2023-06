My Heart on Fire. Une romance new adult sensuelle et émouvante

Une citadine de Seattle et un pompier qui vit à Hawaï ? Ca ne marchera jamais... Faith Benson est une vraie fêtarde. De celles qui raffolent des martinis en happy hour et qui multiplient les aventures sans prise de tête. Mais, quand son style de vie insouciant menace son poste dans une agence de pub à Seattle, elle est contrainte d'accepter les congés imposés par son patron afin de réfléchir à ses priorités. Celles d'Asher Mackey se comptent sur les doigts d'une main : son petit frère, Morgan, et son job de pompier à Kauai. Secourir des personnes en détresse, éteindre de graves incendies... Il sait faire. Devoir gérer le désir brûlant qu'il ressent à l'égard de cette Américaine, fraîchement débarquée sur l'île, est beaucoup plus compliqué. Pour lui, les relations à distance ne marchent jamais. Alors mieux vaudrait museler ces sentiments naissants avant qu'il soit trop tard... A propos de l'autrice Emma Scott est une autrice américaine de best-sellers et figure régulièrement sur la liste des meilleurs écrivains du USA Today. Dans ses histoires, l'amour triomphe toujours malgré les obstacles. My Heart on Fire est son premier roman publié dans la collection &H.