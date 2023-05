La porte des remparts sublimes

SIBELLE EST LA FIERTE DES CHARMERESSES, UN ORDRE DE FEMMES INITIEES ET VOUEES AUX CHOSES DE L'AMOUR QUI FONT LIBREMENT COMMERCE DU SEXE. SUR L'ILE DU BOUT DU MONDE, LORS DE LA CEREMONIE DE LA FLEUR, CONFORMEMENT AU RITUEL, SA VIRGINITE VA ETRE MISE AUX ENCHERES. C'EST LE DEBUT D'UNE INCROYABLE EPOPEE, SUR LE CHEMIN DE SON DESTIN Né en 1955, Pierre Bordage est l'un de nos plus grands romanciers français. Il a, après la trilogie des Guerriers du silence, publié plus de soixante-dix romans et recueils qui lui ont valu d'être plusieurs fois lauréat de tous les prix de l'Imaginaire ainsi que du Prix Paul Féval de Littérature Populaire.